Palombo e Buono dirigono la seduta, martedì c’è il Dresden

Un’ora e mezza di lavoro al Calista Sports Center di Kadriye e anche il dodicesimo giorno di ritiro in Turchia è andato agli archivi. Senza mister Dejan Stankovic e il suo vice Nenad Sakic – a Roma per i funerali dell’amico fraterno Sinisa Mihajlovic -, è toccato ai collaboratori Angelo Palombo e Nicolò Buono dirigere la seduta sul fronte tecnico mentre il professor Federico Pannoncini, coadiuvato da Luca Lazzaretti, ha curato come sempre la parte atletica.

Test. Sul fronte dei singoli Nikita Contini è tornato ad allenarsi con il gruppo dei portieri e il preparatore Michele De Bernardin mentre Harry Winks ha lavorato sul campo con il riabilitatore Luca Traggiai. Domani, martedì, è in agenda il terzo e penultimo test amichevole con i tedeschi della Dynamo Dresden (ore 17.30, le 15.30 in Italia, diretta DAZN), preceduto in mattinata da un’altra sessione di allenamento.