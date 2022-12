La Sampdoria si allena Bogliasco, mercoledì doppia seduta

La Sampdoria è di nuovo a Bogliasco. Concluse le due settimane di lavoro in Turchia e dopo aver trascorso le festività natalizie con le proprie famiglie, i blucerchiati sono tornati all’opera tra le mura di casa propria. Nel corso dell’allenamento pomeridiano sul campo 1 del “Mugnaini”, di fronte al presidente Marco Lanna, Dejan Stankovic ha diretto una sessione a base di attivazione atletica, possessi e partitella a campo ridotto.

Differenziati. Assente Abdelhamid Sabiri che sta godendo di qualche giorno in più di riposo dopo gli impegni con il Marocco alla FIFA World Cup Qatar 2022. Programmi differenziati sul campo per Manuel De Luca ed Harry Winks. Terapie e fisioterapia per Andrea Conti, Fabio Quagliarella e Ignacio Pussetto. Domani, mercoledì, la squadra sosterrà una doppia seduta.