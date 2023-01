Nuytinck in trincea: «Sampdoria, vinciamo insieme questa sfida»

«Saranno sei mesi di guerra sportiva per noi ma a me piace così». Mica per altro lo chiamano tutti Brambo. Bram Nuytinck là in trincea sta davvero a proprio agio. Non ha paura di nulla e ora è pronto a combattere per la causa blucerchiata. «Ho scelto la Sampdoria perché è un grande club – attacca il difensore classe 1990, già in campo nel successo sul Sassuolo -, la tifoseria è importante e la città è molto bella. Ho fiducia di fare bene e sono pronto, mi alleno sempre forte: voglio giocare e aiutare la squadra».

Esperienza. Dejan Stankovic ha influito molto nell’arrivo a Genova del nederlandese. «Il mister mi ha dato molta fiducia – rivela -, ho parlato con lui al telefono: mi ha detto di venire, che c’era bisogno di me. Anche io volevo la Samp perché ho sempre sentito parlare bene di questo ambiente. Ho 32 anni, ho tanta esperienza, non solo in Serie A ma anche in altri campionati: dopo 5 stagioni e mezzo all’Udinese avevo bisogno di una nuova avventura e la Samp è stata la soluzione perfetta. Stiamo vivendo un momento difficile ma mi piacciono le sfide: voglio lavorare duro e prendere punti per risalire la classifica».