I blucerchiati per Samp-Napoli, prime chiamate per Winks e Zanoli

Tutto pronto per la sfida con il Napoli, in programma domani, domenica, allo stadio “Ferraris” di Genova (ore 18.00) e valida per la 17.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Al termine della seduta di rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” di Bogliasco Dejan Stankovic ha diramato la lista dei 22 blucerchiati convocati presenti per la prima volta in stagione Harry Winks e il nuovo arrivato Alessandro Zanoli (maglia numero 59); assenti invece, oltre allo squalificato Bruno Amione, gli indisponibili Omar Colley, Andrea Conti, Manuel De Luca, Fabio Quagliarella, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Villa, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Paoletti, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Montevago.