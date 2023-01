Due rigori contro e un rosso: la Samp lotta, il Napoli vince

Sampdoria 0

Napoli 2

Reti: p.t. 19′ Osimhen; s.t. 37′ Elmas rig.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (1′ s.t. Zanoli), Nuytinck, Murru; Léris, Vieira (38′ s.t. Paoletti), Rincón, Augello; Verre (9′ s.t. Villar); Gabbiadini (1′ s.t. Djuricic), Lammers (38′ s.t. Montevago).

A disposizione: Contini, Ravaglia, Winks, Yepes, Villa, Trimboli.

Allenatore: Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim (1′ s.t. Rrahmani), Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (21′ s.t. Ndombélé), Lobotka, Elmas (42′ s.t. Raspadori); Politano (18′ s.t. Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (18′ s.t. Zielinski).

A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano.

Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Bercigli di Firenze e Cecconi di Empoli.

Quarto ufficiale: Marinelli di Tivoli.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: S. Longo di Paola.

Note: espulso al 39′ p.t. Rincón per gioco scorretto; ammoniti al 4′ p.t. Murru per proteste, al 44′ p.t. Murillo, all’8′ s.t. Juan Jesus, al 15′ s.t. Anguissa, al 27′ s.t. Léris per gioco scorretto; recupero 5′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 14.578 (rateo 156.420 euro), paganti 9.912 (incasso 313.792 euro); terreno di gioco in buone condizioni.