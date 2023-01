Samp on losing side in hard-fought contest with Napoli

Sampdoria 0-2 Napoli (HT: 0-1)

Scorers: Osimhen 19, Elmas 82 (pen).

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (Zanoli 46), Nuytinck, Murru, Leris, Vieira (Paoletti 84), Rincon, Augello, Verre (Villar 54), Lammers (Montevago 84), Gabbiadini (Djuricic 46).

Subs not used: Contini, Ravaglia, Winks, Yepes, Villa, Trimboli.

Coach: Dejan Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim (Rrahmani 46), Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa (Ndombele 66), Lobotka, Elmas (Raspadori 87), Politano (Lozano 63), Kvaratskhelia (Zielinski 63), Osimhen.

Subs not used: Marfella, Sirigu, Demme, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano.

Coach: Luciano Spalletti.

Referee: Abisso.

Assistants: Bercigli, Cecconi.

Fourth official: Marinelli.

VAR: Valeri.

Assistant VAR: S. Longo.

Red card: Rincon 39.