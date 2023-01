Mattutino sotto il sole al “Mugnaini”, martedì si replica

La Sampdoria è tornata all’opera sotto il sole di Bogliasco. Solito allenamento post-partita per i blucerchiati al “Mugnaini”, con i maggiormente impiegati alle prese con lavori di scarico e il resto del gruppo impegnato in una seduta completa. Percorsi differenziati per Andrea Conti, Manuel De Luca, Ignacio Pussetto e Fabio Quagliarella. Domani, martedì, si replica al mattino.