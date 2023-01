Coppa Italia: ventidue i blucerchiati di Stankovic per Firenze

La Sampdoria si prepara a tornare in campo. Domani, giovedì, infatti allo stadio “Franchi” di Firenze i blucerchiati affronteranno la Fiorentina nell’ottavo di finale a eliminazione diretta della Coppa Italia Frecciarossa 2022/23. Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha reso nota la lista dei 22 convocati per la sfida con i viola, della quale non fanno parte Andrea Conti, Manuel De Luca, Manolo Gabbiadini, Ignacio Pussetto, Fabio Quagliarella, Simone Trimboli e Gonzalo Villar.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Colley, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Winks, Yepes.

Attaccanti: Lammers, Montevago.