Coppa Italia: Samp sconfitta di misura, Fiorentina avanti

Fiorentina 1

Sampdoria 0

Reti: p.t. 25′ Barak.

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodô, Quarta (26′ s.t. Milenkovic), Ranieri, Terzic (38′ s.t. Biraghi); Duncan, Amrabat (32′ s.t. Bonaventura); Ikone, Barak (38′ s.t. Castrovilli), Kouamé; Jovic (26′ s.t. Gonzalez).

A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Venuti, Amatucci, Bianco, Di Stefano, Kayode, Igor.

Allenatore: Italiano.

Sampdoria (4-2-3-1): Contini; Zanoli (19′ s.t. Léris), Murillo, Colley, Amione; Paoletti (19′ s.t. Yepes), Rincón; Djuricic, Verre (1′ s.t. Augello), Sabiri (32′ s.t. Malagrida); Montevago (1′ s.t. Lammers).

A disposizione: Audero, Ravaglia, Vieira, Nuytinck, Winks.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Assistenti: Ranghetti di Chiari e Raspollini di Livorno.

Quarto ufficiale: Irrati di Pistoia.

VAR: Di Martino di Teramo.

AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

Note: espulso al 48′ s.t. Murillo per doppia ammonizione; ammoniti al 24′ p.t. Sabiri, al 32′ p.t. Amrabat, al 9′ s.t. Murillo, al 43′ s.t. Rincón per gioco scorretto, al 50′ s.t. Contini per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.