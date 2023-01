Coppa Italia: Samp narrowly bow out

Click here for more stats from the cup tie between the Viola and the Blucerchiati.

Fiorentina 1-0 Sampdoria (HT: 1-0)

Scorer: Barak 25.

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodô, Quarta (Milenkovic 71), Ranieri, Terzic (Biraghi 83); Duncan, Amrabat (Bonaventura 77); Ikone, Barak (Castrovilli 83), Kouamé; Jovic (Gonzalez 71).

Subs not used: Cerofolini, Martinelli, Venuti, Amatucci, Bianco, Di Stefano, Kayode, Igor.

Coach: Italiano.

Sampdoria (4-2-3-1): Contini; Zanoli (Leris 64), Murillo, Colley, Amione; Paoletti (Yepes 64), Rincon; Djuricic, Verre (Augello 46), Sabiri (Malagrida 77); Montevago (Lammers 46).

Subs not used: Audero, Ravaglia, Vieira, Nuytinck, Winks.

Coach: Stankovic.

Referee: Paterna.

Assistants: Ranghetti and Raspollini.

Fourth official: Irrati.

VAR: Di Martino.

Assistant VAR: Mazzoleni.

Sent off: Murillo 90+3 for a second bookable offence.

Booked: Sabiri 24, Amrabat 32, Murillo 54, Rincon 88, Contini 90+5.

Added time: 2+5.

Pitch: good condition.