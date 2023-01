La Samp pareggia a Empoli ma arbitro e VAR decretano la sconfitta

Per il match report completo della sfida tra azzurri e blucerchiati clicca qui.

Empoli 1

Sampdoria 0

Reti: s.t. 10′ Ebuehi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (32′ s.t. Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (40′ s.t. Fazzini), Marin, Bandinelli (18′ s.t. Haas); Baldanzi (18′ s.t. Pjaca); Satriano (32′ s.t. Cambiaghi), Caputo.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Bajrami, Ekong, Degli Innocenti.

Allenatore: Zanetti.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Amione (17′ s.t. Winks), Colley; Léris (17′ s.t. Zanoli), Vieira (24′ s.t. Paoletti), Verre (17′ s.t. Sabiri), Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

A disposizione: Turk, Ravaglia, Murillo, Yepes, Montevago.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Scatragli di Arezzo e Trinchieri di Milano.

Quarto ufficiale: Sozza di Seregno.

VAR: Marini di Roma 1.

AVAR: Guida di Torre Annunziata.

Note: ammoniti al 6′ p.t. Léris, al 29′ p.t. Vieira, al 27′ s.t. Marin, al 41′ s.t. Ismajli per gioco scorretto, al 31′ p.t. Gabbiadini, al 51′ s.t. Vicario, al 51′ s.t. Djuricic, al 51′ s.t. Audero per proteste, al 41′ p.t. Parisi per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 6′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.