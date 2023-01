Samp denied late equaliser at Empoli by VAR

Empoli 1-0 Sampdoria (HT: 0-0)

Scorer: Ebuehi 55.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (Stojanovic 77), Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (Fazzini 85), Marin, Bandinelli (Haas 63); Baldanzi (Pjaca 63); Satriano (Cambiaghi 77), Caputo.

Subs not used: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Bajrami, Ekong, Degli Innocenti.

Coach: Zanetti.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Amione (Winks 62), Colley; Leris (Zanoli 62), Vieira (Paoletti 69), Verre (Sabiri 62), Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Subs not used: Turk, Ravaglia, Murillo, Yepes, Montevago.

Coach: Stankovic.

Referee: Santoro.

Assistants: Scatragli and Trinchieri.

Fourth official: Sozza.

VAR: Marini.

Assistant VAR: Guida.

Booked: Leris 6, Vieira 39, Marin 72, Ismajli 86, Gabbiadini 76, Vicario 90+6, Djuricic 90+6, Audero 90+6, Parisi 41.

Added time: 2+6.

Pitch: average condition.