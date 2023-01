Mercoledì pomeriggio la ripresa in vista di Samp-Udinese

Archiviata con rabbia la sconfitta in casa dell’Empoli, la Sampdoria godrà di un giorno e mezzo di riposo. I blucerchiati di Dejan Stankovic si ritroveranno mercoledì pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare il prossimo impegno con l’Udinese, in programma domenica al “Ferraris” (ore 12.30).