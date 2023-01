Turk: «Sogno la Serie A con la Samp, squadra del cuore di papà»

In che squadra giochi? Quella di mio papà. Un adattamento del nostro inno che Martin Turk, nuovo portiere della Sampdoria, potrebbe fare tranquillamente suo. «Mio padre è tifoso blucerchiato – rivela il capitano dell’Under 21 slovena -, aveva 18-20 anni quando Srečko Katanec ha fatto la storia della Samp e questi colori gli sono entrati nel cuore. In molti in Slovenia sono diventati sostenitori doriani in quel periodo. Penso anche al padre di un mio ex compagno di scuola che ha macinato chilometri in bicicletta per seguire la squadra in ritiro».

Sogno. «Sono un estremo difensore bravo tra i pali e nelle uscite basse – racconta il classe 2003 di Koper -, devo sicuramente migliorare in quelle alte. Audero è un ragazzo fantastico, abbiamo in comune di aver giocato con Buffon, ci siamo già scambiati qualche aneddoto su di lui. Obiettivo? Sogno di esordire in Serie A con questa maglia ma ovviamente il primo pensiero è la salvezza».