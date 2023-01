Forza in palestra e tattica sul campo, giovedì nuovo mattutino

Allenamento mattutino per la Sampdoria che a Bogliasco si prepara ad affrontare la trasferta di Bergamo, dove sabato sfiderà l’Atalanta al “Gewiss Stadium” (ore 20.45). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata sullo sviluppo della forza in palestra, quindi sul campo 2 del “Mugnaini” sessione tattica e partitelle in spazi ridotti.

Differenziati. Ancora a riposo Manolo Gabbiadini in seguito ad una lombalgia acuta. Terapie e fisioterapia per Omar Colley (trauma parte esterna del ginocchio destro), Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri (lieve lesione muscolare alla coscia sinistra). Percorsi differenziati infine per Andrea Conti, Manuel De Luca, Simone Trimboli e Martin Turk. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi nuovamente al mattino.