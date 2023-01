Stankovic: «Rispetto per l’Atalanta ma anche coraggio e fiducia»

«Andiamo ad affrontare l’Atalanta con rispetto ma senza paura». Dejan Stankovic presenta così la trasferta di Bergamo, dove domani sera, sabato, la Sampdoria scenderà in campo al “Gewiss Stadium”. «Dobbiamo inseguire la continuità di prestazione che non è mai mancata da quando il campionato è ripartito – sottolinea il mister dalla sala stampa del “Mugnaini” -. Con Empoli e Udinese abbiamo giocato due buone partite anche se sfortunate, ma non dobbiamo abbatterci: in campo serviranno coraggio e fiducia».

Ruota. «Dobbiamo continuare su questa strada – prosegue Stankovic -, cercando di essere compatti, organizzati e tosti. Questa settimana abbiamo lavorato bene, purtroppo dovremo fare nuovamente i conti con assenze importanti: Colley ha subito un colpo al ginocchio, Sabiri uno stiramento e non potranno essere della partita ma dobbiamo andare oltre le avversità. So che anche a Bergamo i tifosi saranno con noi, lo abbiamo visto anche domenica scorsa prima, durante e dopo la partita: dobbiamo far girare la ruota della fortuna per tornare a farli gioire».