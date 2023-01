Günter: «Pronto a dare tutto per la maglia blucerchiata»

«Sono orgoglioso di essere qui». Idee chiare e carattere da vendere: Koray Günter si presenta così al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare la sua nuova avventura in blucerchiato. «Ho scelto la Sampdoria perché è un grande club – dichiara il difensore classe 1994 -, la classifica non è buona ma sono convinto che ci siano le condizioni e il tempo per ribaltare la situazione».

Genova. Per il tedesco di origine turca si tratta di un ritorno sotto la Lanterna. «Genova è stata la mia prima città in Italia e sono contento di tornarci – rivela -. Conosco bene la grande rivalità che c’è tra la Sampdoria e l’altra squadra ma adesso indosso la maglia blucerchiata e sono pronto a dare tutto per questi colori, per la società e i suoi tifosi. Come quelli dell’Hellas, a cui sono legati, sono un valore aggiunto, il dodicesimo uomo in campo».