Pari amaro per la Samp: il Monza la riacciuffa a tempo scaduto

Monza 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 12′ Gabbiadini, 32′ Petagna; s.t. 13′ Gabbiadini, 51′ Pessina rig.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola (34′ s.t. Valoti), Marí, Izzo (12′ s.t. Marlon); Ciurria (27′ s.t. Birindelli), Pessina, Machín (27′ s.t. Rovella), Carlos Augusto; Mota Carvalho (34′ s.t. Colpani); Petagna.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Gytkjaer, Carboni, Ranocchia, Antov, D’Alessandro.

Allenatore: Palladino.

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Amione, Nuytinck (1′ s.t. Murru), Colley; Léris (40′ s.t. Zanoli), Cuisance (1′ s.t. Rincón), Winks, Augello; Gabbiadini, Djuricic (23′ s.t. Paoletti); Lammers (29′ s.t. Quagliarella).

A disposizione: Turk, Ravaglia, Günter, Murillo, Ilkhan, Yepes, Malagrida.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Assistenti: Tegoni di Milano e Berti di Prato.

Quarto ufficiale: Zufferli di Udine.

VAR: Fabbri di Ravenna.

AVAR: Paterna di Teramo.

Note: ammoniti al 34′ p.t. Léris, al 6′ s.t. Izzo, al 33′ s.t. Caprari, al 45′ s.t. Rincón, al 51′ s.t. Murru per gioco scorretto, al 18′ s.t. Amione per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori 11.950 (incasso 255.036,58 euro); terreno di gioco in buone condizioni.