Possessi e partitelle al “Mugnaini”, lunedì rifinitura e convocati

Meno uno alla sfida con l’Inter. Questo pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco Dejan Stankovic e il suo staff hanno incentrato la seduta della vigilia su possessi e partitelle a campo ridotto a tema tattico. Seduta individuale per Manuel De Luca; proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti e Ignacio Pussetto. Domani, lunedì, è in programma al mattino la rifinitura, cui farà seguito la lista dei convocati per la sfida del “Ferraris” con i nerazzurri.