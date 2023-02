Sono ventitré i blucerchiati di Stankovic per l’Inter

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 23 blucerchiati per la sfida con l’Inter, in programma questa sera, lunedì, al “Ferraris” di Genova (ore 20.45) e valida quale 22.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Prima chiamata per Jesé Rodríguez e per l’attaccante della Primavera Mihailo Ivanovic (numero 38). Oltre allo squalificato Mehdi Léris, assenti gli indisponibili Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Simone Trimboli. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Ravaglia, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Ivanovic, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.