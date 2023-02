Ripresa immediata a due velocità, mercoledì pomeridiano

La Sampdoria è tornata subito ad allenarsi in vista dell’anticipo della 23.a giornata della Serie A TIM 2022/23 che la vedrà impegnata sabato (ore 15.00) al “Ferraris” con il Bologna. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi: scarico tra campo e palestra per i calciatori maggiormente impiegati con l’Inter, seduta completa tra attivazione, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto invece per tutti gli altri, compreso Manuel De Luca. Differenziato per Koray Günter; proseguono i rispettivi percorsi di recupero invece Andrea Conti e Ignacio Pussetto. Domani, mercoledì, è in agenda una seduta pomeridiana.