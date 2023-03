Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Dopo il martedì di completo riposo concesso da Dejan Stankovic, la Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco e lo ha fatto a due velocità. I blucerchiati maggiormente impegnati nella gara con la Lazio hanno svolto lavori rigenerativi tra palestra e campo 1, dove il resto del gruppo ha svolto una seduta completa a base di attivazione tecnica, partite a tema e lavoro aerobico e alla quale ha partecipato anche Koray Günter. Differenziati invece per Andrea Conti, Filip Djuricic, Jeison Murillo e Emirhan Ilkhan. Percorso di recupero infine per Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, è in agenda una sessione mattutina.