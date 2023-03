Esercitazioni tecnico-tattiche in vista della Juve, sabato rifinitura

Mattinata di sole sul centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria si avvicina al posticipo di domenica sera (ore 20.45) in casa della Juventus. Filip Djuricic ha partecipato a tutte le esercitazioni tecnico-tattiche predisposte da Dejan Stankovic e staff in vista della sfida con i bianconeri. Sempre indisponibili Andrea Conti, Emirhan Ilkhan e Jeison Murillo, impegnati in sessioni differenziate. Terapie e fisioterapia per Emil Audero e Sam Lammers; iter riabilitativo per Ignacio Pussetto. Domani, sabato, la squadra sosterrà nel pomeriggio la seduta di rifinitura prima di partire in pullman alla volta di Torino.