Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

Dopo il lunedì di completo riposo concesso da Dejan Stankovic, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco e lo ha fatto a due velocità. I blucerchiati maggiormente impegnati con la Juventus hanno svolto lavori rigenerativi tra palestra e campo 1, dove il resto del gruppo ha svolto una seduta completa.

Singoli. Sul fronte dei singoli percorsi differenziati per Andrea Conti, Michaël Cuisance, Manuel De Luca, Emirhan Ilkhan, Sam Lammers e Jeison Murillo; terapie e fisioterapia per Emil Audero; iter riabilitativo per Ignacio Pussetto. Domani, mercoledì, è in agenda una sessione mattutina.