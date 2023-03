Possessi al “Mugnaini”, giovedì nuova seduta mattutina

Allenamento mattutino per la Sampdoria che a Bogliasco si prepara ad affrontare l’Hellas Verona, domenica al “Ferraris”. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 1 del “Mugnaini” una seduta incentrata su esercitazioni finalizzate al possesso del pallone, alla quale hanno preso parte anche Michaël Cuisance e Emirhan Ilkhan. Programmi differenziati invece per Andrea Conti, Sam Lammers e Jeison Murillo. Terapie e fisioterapia per Emil Audero; prosegue infine il proprio percorso di recupero Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.