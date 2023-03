Forza e trasformazione al “Mugnaini”, venerdì mattutino

Prosegue a Bogliasco la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla sfida di domenica al “Ferraris” con l’Hellas Verona (ore 12.30). Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento a base di forza in palestra e trasformazione sotto forma di partite a campo ridotto sul campo 2 del “Mugnaini”. Programmi differenziati Andrea Conti, Manuel De Luca, Sam Lammers e Jeison Murillo. Terapie e fisioterapia per Emil Audero; prosegue infine il proprio percorso di recupero Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, è in agenda una nuova seduta mattutina.