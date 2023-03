Ripresa senza i nazionali, domenica doppia seduta

La Sampdoria è tornata a Bogliasco. Dejan Stankovic e staff hanno riabbracciato i blucerchiati dopo il successo sul Verona e lo hanno fatto nel pomeriggio con un allenamento tra palestra e campo 2 del “Mugnaini” rinforzati da alcuni giovani della Primavera non impegnati alla Viareggio Cup. Assenti i nazionali Filip Djuricic, Emihran Ilkhan, Mehdi Léris, Flavio Paoletti, Abdelhamid Sabiri, Tomás Rincón, Martin Turk e Alessandro Zanoli. Sessioni individuali per Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers. Emil Audero, operato come previsto alla spalla destra in settimana, ha iniziato la fase di riabilitazione del caso mentre Ignacio Pussetto prosegue il proprio iter differenziato. Domani, domenica, la squadra sosterrà una doppia seduta.