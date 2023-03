Qui Bogliasco: rientrati i nazionali, Rincón atteso nelle prossime ore

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione in vista della trasferta di domenica a Roma. Con il rientro di tutti i nazionali, ad eccezione di Tomás Rincón (atteso a Genova nelle prossime ore), Dejan Stankovic e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano incentrato su possessi e partitella undici contro undici sul campo 2 del “Mugnaini”. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter; percorsi riabilitativi per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, si replica al pomeriggio.