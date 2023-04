Episodi ancora avversi: la Samp resta in dieci, la Roma vince

Roma 3

Sampdoria 0

Reti: s.t. 12′ Wijnaldum, 44′ Dybala rig., 49′ El Shaarawy.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski (42′ s.t. Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini (35′ s.t. Solbakken), El Shaarawy; Abraham (13′ s.t. Belotti).

A disposizione: Boer, Svilar, Camara, Bove, Keramitsis, Volpato, Tahirovic.

Allenatore: Mourinho.

Sampdoria (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli (44′ s.t. Rodríguez), Murillo, Amione, Augello; Winks (44′ s.t. Malagrida), Rincón (22′ s.t. Paoletti), Djuricic; Léris, Cuisance (10′ s.t. Murru); Gabbiadini (22′ s.t. Lammers).

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Ilkhan, Quagliarella, Yepes.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Zingarelli di Siena e Rocca di Catanzaro.

Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo.

VAR: Chiffi di Padova.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Note: espulso all’8′ s.t. Murillo per doppia ammonizione; ammoniti all’8′ p.t. Abraham, all’11’ p.t. Murillo, al 21′ p.t. Spinazzola, al 4′ s.t. Zanoli, al 15′ s.t. Smalling, al 24′ s.t. Paoletti, al 25′ s.t. Winks per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.