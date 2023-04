Ripresa in due gruppi per la Samp, martedì pomeridiano

Due gruppi come di consueto alla ripresa mattutina degli allenamenti per la Sampdoria di Dejan Stankovic. Da una parte i maggiormente impiegati con la Roma, alle prese con lavori di scarico; dall’altra il resto della rosa, impegnata in una seduta ad alta intensità sul campo 2 del “Mugnaini”. Sempre indisponibile Abdelhamid Sabiri; programmi differenziati per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter; percorsi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, martedì, è in programma una sessione pomeridiana.