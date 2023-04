Incubo doriano: la Samp si illude, Cremonese vince in rimonta

Per il match report della sfida tra blucerchiati e grigiorossi clicca qui.

Sampdoria 2

Cremonese 3

Reti: p.t. 15′ Léris, 35′ Ghiglione; s.t. 21′ Lammers, 40′ Lochoshvili, 50′ Sernicola.

Sampdoria (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli (31′ s.t. Oikonomou), Nuytinck, Amione, Augello (43′ s.t. Rodríguez); Winks, Rincón, Djuricic (43′ s.t. Murru); Léris, Cuisance (1′ s.t. Lammers); Gabbiadini.

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti.

Allenatore: Stankovic.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (22′ s.t. Sernicola), Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione (22′ s.t. Valeri), Buonaiuto, Meité, Castagnetti, Quagliata (28′ s.t. Pickel); Tsadjout (22′ s.t. Ciofani, 36′ s.t. Afena-Gyan), Dessers.

A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Vasquez, Galdames, Basso Ricci.

Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Assistenti: Carbone di Napoli e Giallatini di Roma 2.

Quarto ufficiale: Marchetti di Ostia Lido.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti al 37′ p.t. Bianchetti, al 44′ s.t. Léris per gioco scorretto, al 13′ s.t. Stankovic per proteste, al 51′ s.t. Sernicola per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 14.593 (rateo 156.475 euro), mini abbonamenti 606 (rateo 4.584 euro), paganti 5.222 (incasso 84.427 euro); terreno di gioco in buone condizioni.