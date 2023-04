Lavori aerobici con e senza palla, giovedì nuovo mattutino

Continua a Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di Lecce. Nella seduta odierna al “Mugnaini”, la squadra ha effettuato lavori aerobici con e senza palla. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter; programmi di recupero invece per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, nuovo mattutino.