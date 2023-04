Esercitazioni tattiche in chiave-Lecce, sabato rifinitura pomeridiana

Meno due al Lecce. In vista della sfida con i giallorossi, in programma domenica al “Via del Mare” (ore 12.30), Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco una seduta mattutina incentrata su esercitazioni tattiche. Sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, sabato, è in programma la rifinitura pomeridiana.