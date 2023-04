Attivazione tecnica e partitella, venerdì pomeridiano

Meno due allo Spezia. La Sampdoria è scesa in campo a Bogliasco per svolgere una seduta mattutina a base di attivazione tecnica e partitella a tutto campo, undici contro undici. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e in palestra per Bram Nuytinck; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.