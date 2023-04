Vigilia di Samp-Spezia a Bogliasco, sabato rifinitura e convocati

Vigilia di campionato per la Sampdoria. Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco Dejan Stankovic ha diretto una seduta pomeridiana incentrata su attivazione atletica, esercitazioni tecniche finalizzate al possesso del pallone e partitella a campo ridotto ad alta intensità. Differenziati per Andrea Conti, Manuel De Luca e in palestra per Bram Nuytinck; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domattina, sabato, al termine della rifinitura, sarà comunicata la lista dei convocati per l’anticipo con lo Spezia in programma al “Ferraris” (ore 20.45).