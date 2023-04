Aerobica e partite a tema al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Continua a Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di Firenze. Dejan Stankovic e il suo staff hanno sottoposto la squadra ad una serie di lavori aerobici e partite a tema sul campo 2 del “Mugnaini”. Terapie e fisioterapia per Bram Nuytinck e Gerard Yepes; differenziati invece per Andrea Conti e Manuel De Luca. Proseguono i rispettivi programmi di recupero Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, nuovo mattutino.