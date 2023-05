La Samp non punge: al “Ferraris” passa il Torino

Per il match report della sfida tra blucerchiati e granata clicca qui.

Sampdoria 0

Torino 2

Reti: p.t. 31′ Buongiorno; s.t. 49′ Pellegri.

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Oikonomou (1′ s.t. Günter), Nuytinck, Amione (39′ s.t. Murillo); Zanoli, Winks (39′ s.t. Ilkhan), Rincón (32′ s.t. Paoletti), Augello; Cuisance (32′ s.t. Malagrida), Lammers; Gabbiadini.

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Rodríguez.

Allenatore: Stankovic.

Torino (3-4-3): V. Milinkovic; Schuurs (28′ s.t. Djidji), Buongiorno, R. Rodríguez; Singo (18′ s.t. Lazaro), Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck (21′ s.t. Miranchuk), Sanabria (28′ s.t. Pellegri), Vlasic.

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Karamoh, Adopo, Gineitis, Linetty.

Allenatore: Juric.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Assistenti: Baccini di Conegliano e Trinchieri di Milano.

Quarto ufficiale: Miele di Nola.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Rapuano di Rimini.

Note: espulso al 51′ s.t. Amione per doppia ammonizione; ammoniti al 23′ s.t. Rincón, al 2′ s.t. Amione, al 15′ s.t. Singo per gioco scorretto, al 49′ Pellegri per comportamento non regolamentare; recupero 0′ p.t. e 7′ s.t.; 14.593 (rateo 156.475 euro), mini abbonamenti 607 (rateo 4.586 euro), paganti 1.665 (incasso 23.939 euro); terreno di gioco in buone condizioni.