Aerobica e partitella al “Mugnaini”, sabato mattutino

Allenamento pomeridiano per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla trasferta di lunedì in casa dell’Udinese (ore 18.30). Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco Dejan Stankovic e il suo staff hanno sottoposto la squadra ad una serie di lavori aerobici e ad una partitella a campo ridotto. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca, Mehdi Léris e Gerard Yepes. Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, sabato, è prevista una seduta mattutina.