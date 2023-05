La Samp perde a Udine, la retrocessione è matematica

Per il match report completo della sfida tra bianconeri e blucerchiati clicca qui.

Udinese 2

Sampdoria 0

Reti: p.t. 9′ Pereyra, 34′ Masina.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Ebosele (33′ s.t. Pérez), Zeegelaar (33′ s.t. Udogie), Walace, Lovric (18′ s.t. Arslan), Thauvin (18′ s.t. Samardzic); Pereyra (39′ s.t. Pafundi); Nestorovski.

A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Buta, Pérez, Semedo, Guessand.

Allenatore: Sottil.

Sampdoria (3-5-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks (39′ s.t. Ilkhan), Rincón (43′ s.t. Paoletti), Djuricic (43′ s.t. Cuisance), Augello; Gabbiadini (43′ s.t. Lammers), Quagliarella (39′ s.t. Rodríguez).

A disposizione: Turk, Zorzi, Oikonomou, De Luca, Murillo, Malagrida.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Assistenti: Tegoni di Milano e Ricci di Firenze.

Quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto.

VAR: Di Martino di Teramo.

AVAR: Marinelli di Tivoli.

Note: ammoniti al 28′ p.t. Winks per proteste, al 12′ s.t. Becao, al 16′ s.t. Augello, al 48′ s.t. Masina per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 12.256 (rateo 109.493 euro); paganti 8.174 (incasso 51.931 euro); terreno di gioco in buone condizioni.