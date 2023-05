Forza in palestra e partitelle alla ripresa, giovedì seduta mattutina

La Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco questo pomeriggio agli ordini di Dejan Stankovic e del suo staff. Forza in palestra e partitelle a campo ridotto: questo il menù della ripresa in vista della sfida casalinga con l’Empoli, in programma lunedì 15 maggio al “Ferraris” (ore 20.45). Cure per Tomás Rincón; sedute individuali invece per Andrea Conti e Mehdi Léris. Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono infine i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, è in programma un allenamento mattutino.