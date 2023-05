Esercitazioni tecniche al “Mugnaini”, domenica pomeridiano

Allenamento mattutino per la Sampdoria, impegnata a Bogliasco nella preparazione alla sfida di lunedì sera con l’Empoli. Sul campo 2 del “Mugnaini”, Dejan Stankovic e staff hanno puntato prevalentemente su una serie di esercitazioni tecniche. Singoli per Andrea Conti e Mehdi Léris; Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani pomeriggio, domenica, è in agenda una nuova seduta.