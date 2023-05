Blucerchiati subito in campo, mercoledì seduta pomeridiana

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Dejan Stankovic e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impiegati con l’Empoli, mentre gli altri componenti della rosa – compreso Mehdi Léris – hanno svolto un allenamento completo a base di lavori aerobici e possessi. Programma individuale per Andrea Conti; Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento al pomeriggio.