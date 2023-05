Forza e trasformazione al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Prosegue con un allenamento pomeridiano al “Mugnaini” di Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Milan, in programma sabato sera al Meazza (ore 20.45). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una sessione caratterizzata da lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo sotto forma di partitelle in spazi ridotti. Individuale per Andrea Conti; Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi iter di recupero. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.