Forza e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

Mattutino a base di forza e partitelle su campo ridotto al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria che si avvicina alla sfida con il Sassuolo, ultima casalinga della stagione sportiva 2022/23, in programma venerdì al “Ferraris” (20.45). Sessioni individuali per Andrea Conti, Michaël Cuisance e Sam Lammers; Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, è in programma una seduta pomeridiana.