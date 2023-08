Pedrola: «Samp club storico, non vedo l’ora di conoscere i tifosi»

Faccia pulita, carattere da vendere e tanta voglia di cominciare la nuova avventura a tinte blucerchiate. Estanislau Pedrola, per tutti Estanis, arriva dalla cantera del Barcelona con l’obiettivo chiaro di dimostrare le sue qualità. «Sono molto contento di essere arrivato in un grande club, con una storia importante – rivela il classe 2003 catalano -. Ho tanta voglia di scendere in campo e di dare il massimo per aiutare la squadra a tornare dove merita di stare».

Sintonia. «Fin da bambino – prosegue il nuovo numero 11 – mi sono sempre ispirato a Neymar che giocava nel Barça, dove sono cresciuto, ma ho caratteristiche diverse dalle sue: mi piace correre, cambiare passo, andare sul fondo e crossare per i compagni oppure tagliare verso il centro per tentare il colpo vincente. Arrivo con grande voglia di imparare e crescere: non vedo l’ora di entrare in sintonia con i tifosi e fare grandi cose per la Samp».