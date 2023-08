Pedrola illude la Samp, il Venezia ribalta e vince nel finale

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e arancioneroverdi clicca qui.

Sampdoria 1

Venezia 2

Reti: s.t. 1′ Pedrola, 31′ Gytkjaer, 44′ Tessemann.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli (30′ s.t. Lemina), Ricci (12′ s.t. Vieira), Verre; Pedrola (46′ s.t. Delle Monache), De Luca (1′ s.t. La Gumina), Borini (30′ s.t. Panada).

A disposizione: A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Malagrida, Montevago, Ferrari, Yepes, Gonzalez.

Allenatore: Pirlo.

Venezia (4-2-3-1): Jaronen; Candela, Idzes, Altare, Zampano; Tessmann, Busio (16′ s.t. Bjarkason); Ellertsson (16′ s.t. Lella), Pierini (26′ s.t. Olivieri), Johnsen (26′ s.t. Gytkjaer); Pohjanpalo (41′ s.t. Sverko).

A disposizione: Bertinato, Grandi, Modolo, Cherishev, Ullmann, Andersen, Busato.

Allenatore: Vanoli (squalificato, in panchina Godinho).

Arbitro: Minelli di Varese.

Assistenti: Capaldo di Napoli e Bahri di Sassari.

Quarto ufficiale: Virgilio di Trapani.

VAR: Marini di Roma 1.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Note: ammoniti al 25′ p.t. Verre, al 28′ s.t. La Gumina, al 49′ s.t. Panada e al 50′ Stojanovic per gioco scorretto, al 40′ s.t. Vieira per proteste; recupero 2′ p.t. e 9′ s.t.; abbonati 18.224 (rateo 200.227 euro), mini abbonamenti 425 (rateo 7.257 euro), paganti 2.789 (incasso 56.967 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.