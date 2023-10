Borini illude, il Catanzaro ribalta: il “Ferraris” resta tabù

Sampdoria 1

Catanzaro 2

Reti: p.t. 34′ Borini rig., 36′ Vandeputte, 45′ Brignola.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca (33′ s.t. Gonzaléz); Girelli (13′ s.t. De Luca), Ricci (33′ s.t. Yepes), Vieira (33′ s.t. Kasami), Pedrola (30′ p.t. Delle Monache); Esposito, Borini.

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Verre, Malagrida, La Gumina, Giordano, Chilafi.

Allenatore: Pirlo.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (27′ s.t. Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola (33′ s.t. Ambrosino), Ghion (27′ s.t. Pontisso), Verna, Vandeputte (15′ s.t. Stoppa); Iemmello, Biasci (15′ s.t. D’Andrea).

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Sounas, Miranda, Veroli, Donnarumma.

Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Pagliardini di Arezzo e D’Ascanio di Ancona.

Quarto ufficiale: Nicolini di Brescia.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Paterna di Teramo.

Note: ammoniti al 25′ p.t. Ghion, al 32′ p.t. Brighenti, al 40′ p.t. Girelli, al 7′ s.t. Biasci per gioco scorretto, al 16′ s.t. Iemmello per proteste; recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 18.224 (rateo 200.227 euro), mini abbonamenti 281 (rateo 3.832 euro), paganti 6.079 (104.173 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.