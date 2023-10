Finalmente Samp: doppio Borini, Cosenza k.o. a Marassi

Sampdoria 2

Cosenza 0

Reti: s.t. 16′ Borini rig., 37′ Borini.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Barreca (24′ s.t. Giordano); Girelli (18′ s.t. Kasami), Yepes (43′ s.t. Ricci), Vieira; Verre (18′ s.t. Pedrola), Borini (43′ s.t. Askildsen); Esposito.

A disposizione: Ravaglia, Panada, De Luca, La Gumina, Buyla, Porzi, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Rispoli (42′ s.t. Crespi), Meroni, Venturi, D’Orazio (32′ s.t. Fontanarosa); Calò, Praszelik (24′ s.t. Viviani); Marras (24′ s.t. Canotto), Forte, Mazzocchi (32′ s.t. Florenzi); Tutino.

A disposizione: Marson, Sgarbi, Crespi, Arioli, Martino, Voca, Barone, Zuccon.

Allenatore: Caserta.

Arbitro: Colombo di Como.

Assistenti: Vivenzi di Brescia e Cipressa di Brescia.

Quarto ufficiale: Ubaldi di Roma 1.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Miele di Nola.

Note: ammoniti al 10′ p.t. Rispoli, al 41′ p.t. Vieira, al 48′ p.t. Praszelik, al 42′ s.t. Florenzi, al 47′ s.t. Viviani per gioco scorretto, al 42′ s.t. Verre, al 29′ s.t. Pirlo per proteste; recupero 3′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 3.500 (53.383 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.