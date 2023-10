González apre la sfida del “Druso”, il Südtirol ribalta nel finale

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e rossoblù clicca qui.

Südtirol 3

Sampdoria 1

Reti: s.t. 9′ González, 33′ Merkaj, 50′ Casiraghi rig., 54′ Pecorino.

Südtirol (4-4-2 ): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo (18′ s.t. Cisco), Peeters, Tait (43′ s.t. Broh), Rover (10′ s.t. Merkaj); Rauti (1′ s.t. Casiraghi), Odogwu (43′ s.t. Pecorino).

A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Siega, Cuomo, Kofler, Lonardi.

Allenatore: Bisoli.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Giordano; Kasami (36′ s.t. Girelli), Yepes (46′ s.t. Ricci), Vieira; Verre (20′ s.t. Askildsen), Borini (46′ s.t. La Gumina); Esposito (36′ s.t. De Luca).

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Panada, Conti, Buyla, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e F. Longo di Paola.

Quarto ufficiale: Gangi di Enna.

VAR: Marini di Roma 1.

AVAR: Pagnotta di Nocera Inferiore.

Note: espulso al 51′ s.t. Pirlo per proteste; ammoniti al 16′ p.t. Rover, al 7′ s.t. Davi, all’11’ s.t. Kasami, al 15′ s.t. González, al 28′ s.t. Tait e al 53′ per gioco scorretto, al 34′ s.t. Bisoli per proteste; recupero 2′ p.t. e 9′ s.t.; spettatori 5.500; terreno di gioco in buone condizioni.