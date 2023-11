Primi centri per Esposito e Kasami, la Samp sbanca Modena

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e gialloblù clicca qui

Modena 0

Sampdoria 2

Reti: p.t. 31′ Esposito; s.t. 19′ Kasami.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda (26′ s.t. Battistella), Zaro, Riccio, Ponsi; Magnino (26′ s.t. Guiebre), Palumbo, Duca (11′ s.t. Bozhanaj); Tremolada (35′ s.t. Falcinelli), Manconi; Bonfanti (11′ s.t. Abiuso).

A disposizione: Seculin, Pergreffi, Giovannini, Vukusic, Cotali, Cauz, Mondele.

Allenatore: Bianco.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Giordano (47′ s.t. Barreca); Kasami, Yepes, Vieira; Esposito (39′ s.t. La Gumina), Borini (31′ s.t. Askildsen); De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Panada, Ricci, A. Conti, Costantino, F. Conti, Stojanovic, D’Amore, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Cortese di Palermo e Bahri di Sassari.

Quarto ufficiale: Caldera di Como.

VAR: Meraviglia di Pistoia.

AVAR: Serra di Torino.

Note: espulso al 32′ s.t. Abiuso per proteste; ammoniti al 18′ p.t. Magnino, al 24′ p.t. Depaoli, al 29′ s.t. Borini, al 29′ Guiebre, al 37′ s.t. Battistella per gioco scorretto, al 38′ s.t. Giordano per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 6.023 (rateo 55.000 euro), paganti 7.314 (incasso 124.914 euro); terreno di gioco in buone condizioni.